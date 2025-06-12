Создание белорусско-российских инвестиционных кластеров стало центральной темой встречи белорусской делегации с руководством министерства экономического развития и инвестиционной деятельности Башкортостна и Корпорации развития региона. Переговоры состоялись в рамках Дней Минска в Уфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Минск», стороны обсудили инициативы и договоренности по созданию кластеров в Беларуси и Башкортостане с применением широких мер поддержки инвесторов. Первый замглавы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько отметил, что СЭЗ готова предложить башкирской стороне перспективную площадку в границах свободной экономической зоны для размещения будущих производственных мощностей.

«Для проектов башкирских компаний на территории нашей страны предусматривается освобождение от налогов на прибыль, имущество и земельного налога, освобождение от арендной платы за земельные участки», - подчеркнул первый замглавы администрации.

Кроме того, СЭЗ «Минск» и Ассоциация кластеров Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках бизнес-форума «Минск и Уфа: побратимство – новый драйвер развития».

Документ направлен на развитие сотрудничества по вопросам создания кластеров и технопарков, промышленной инфраструктуры, деловой среды и кооперации между предприятиями двух стран.

«СЭЗ «Минск» сотрудничает с Башкортостаном уже не первый год, это важный и интересный для нас регион. И мы рады, что список наших партнеров в Уфе пополняется, учитывая возрастающий взаимный интерес белорусских и российских компаний», - отметил Сергей Бубенько.

После официальной части форума состоялись переговоры с представителями уфимского бизнеса.