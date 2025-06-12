|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.06.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТОВАРНЫЕ БИРЖИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
15:45 12.06.2025
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Петербургская Биржа заключили соглашение о сотрудничестве в области совместной организации централизованной торговли электрической энергией по срочным контрактам на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, церемония подписания документа состоялась 10 июня в рамках Общего Годового собрания Международной ассоциации бирж (МАБ), которое проходит в Минске 10-12 июня.
Как отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, главная цель соглашения — обеспечить консолидацию экспертных, методологических и технологических компетенций двух бирж, что поспособствует более качественной и эффективной реализации этого знакового интеграционного проекта.
«Партнерство БУТБ и Петербургской Биржи всегда носило взаимодополняющий характер, позволяя нам использовать сильные стороны друг друга для достижения синергетического эффекта при решении общих задач. Наше взаимодействие по организации торгов электроэнергией в ЕАЭС будет строиться по аналогичному принципу, поскольку и БУТБ, и Петербургская Биржа обладают уникальным опытом в сфере биржевой торговли широким спектром товарных позиций, включая электроэнергию. Кроме того, мы располагаем высокопроизводительной программно-аппаратной инфраструктурой и собственными центрами разработки, что также упрощает многие вопросы. Поэтому уверен, что объединение наших ресурсов и усилий даст возможность в более сжатые сроки запустить общий рынок электроэнергии и обеспечить его эффективное функционирование», — считает руководитель БУТБ.
Со своей стороны президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев почеркнул важность соглашения о сотрудничестве между двумя биржевыми платформами в контексте формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
«Подписанное соглашение — очередной важный этап в рамках создания общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. Механизмы и технологии Петербургской Биржи и Белорусской универсальной товарной биржи будут всецело способствовать реализации этой цели, а также обеспечат недискриминационные условия для участников рынка», — заявил глава Петербургской Биржи.
В соответствии с соглашением стороны планируют обмениваться опытом организации биржевой торговли и клиринга с использованием собственных электронных систем, совместно разрабатывать программное обеспечение для централизованной торговли электроэнергией на общем рынке ЕАЭС, а также взаимодействовать по проведению единой торговой сессии по продаже электроэнергии на площадке Петербургской Биржи с возможностью выставления мультивалютных заявок.
Справочно.
В ноябре 2022 г. Совет Евразийской экономической комиссии определил три торговые площадки, которые выступят операторами централизованных торгов электроэнергией на общем рынке ЕАЭС. Это БУТБ, Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности и Петербургская Биржа. Предполагается, что торги будут проходить в электронной форме с применением механизма анонимного двойного встречного аукциона.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2025
Курсы в банках
на 12.06.2025
Конвертация в банках
на 12.06.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте