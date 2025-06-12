Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Петербургская Биржа заключили соглашение о сотрудничестве в области совместной организации централизованной торговли электрической энергией по срочным контрактам на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, церемония подписания документа состоялась 10 июня в рамках Общего Годового собрания Международной ассоциации бирж (МАБ), которое проходит в Минске 10-12 июня.

Как отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, главная цель соглашения — обеспечить консолидацию экспертных, методологических и технологических компетенций двух бирж, что поспособствует более качественной и эффективной реализации этого знакового интеграционного проекта.

«Партнерство БУТБ и Петербургской Биржи всегда носило взаимодополняющий характер, позволяя нам использовать сильные стороны друг друга для достижения синергетического эффекта при решении общих задач. Наше взаимодействие по организации торгов электроэнергией в ЕАЭС будет строиться по аналогичному принципу, поскольку и БУТБ, и Петербургская Биржа обладают уникальным опытом в сфере биржевой торговли широким спектром товарных позиций, включая электроэнергию. Кроме того, мы располагаем высокопроизводительной программно-аппаратной инфраструктурой и собственными центрами разработки, что также упрощает многие вопросы. Поэтому уверен, что объединение наших ресурсов и усилий даст возможность в более сжатые сроки запустить общий рынок электроэнергии и обеспечить его эффективное функционирование», — считает руководитель БУТБ.

Со своей стороны президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев почеркнул важность соглашения о сотрудничестве между двумя биржевыми платформами в контексте формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

«Подписанное соглашение — очередной важный этап в рамках создания общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. Механизмы и технологии Петербургской Биржи и Белорусской универсальной товарной биржи будут всецело способствовать реализации этой цели, а также обеспечат недискриминационные условия для участников рынка», — заявил глава Петербургской Биржи.

В соответствии с соглашением стороны планируют обмениваться опытом организации биржевой торговли и клиринга с использованием собственных электронных систем, совместно разрабатывать программное обеспечение для централизованной торговли электроэнергией на общем рынке ЕАЭС, а также взаимодействовать по проведению единой торговой сессии по продаже электроэнергии на площадке Петербургской Биржи с возможностью выставления мультивалютных заявок.

Справочно.

В ноябре 2022 г. Совет Евразийской экономической комиссии определил три торговые площадки, которые выступят операторами централизованных торгов электроэнергией на общем рынке ЕАЭС. Это БУТБ, Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности и Петербургская Биржа. Предполагается, что торги будут проходить в электронной форме с применением механизма анонимного двойного встречного аукциона.