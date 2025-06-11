В 2025 году Беларусь поставит в Ливан фельдшерско-акушерский пункт на базе шасси. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, сообщает Telegram-канал Правительства.

«В этом году планируется поставка фельдшерско-акушерского пункта на колёсах на базе шасси МАЗ. Эта техника хорошо себя зарекомендовала. В отличие от машин медицинской скорой помощи, это уже диагностический центр, где можно проводить полноценно диагностические, лабораторные исследования», - отметил Виктор Каранкевич.