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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИТ В ЛИВАН ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ НА БАЗЕ ШАССИ МАЗ – КАРАНКЕВИЧ
14:10 12.06.2025
В 2025 году Беларусь поставит в Ливан фельдшерско-акушерский пункт на базе шасси. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, сообщает Telegram-канал Правительства.
«В этом году планируется поставка фельдшерско-акушерского пункта на колёсах на базе шасси МАЗ. Эта техника хорошо себя зарекомендовала. В отличие от машин медицинской скорой помощи, это уже диагностический центр, где можно проводить полноценно диагностические, лабораторные исследования», - отметил Виктор Каранкевич.
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