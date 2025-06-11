Экономика РБ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО ВВП БЕЛАРУСИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

13:36 12.06.2025 Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Беларуси в 2025 году. Согласно доклада Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» (июнь 2025), прогноз роста экономики Беларуси повышен c 1,2% до 2,2% в 2025 году, а в 2026 году с 0,8% до 1,2%.