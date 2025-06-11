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Экономика РБ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО ВВП БЕЛАРУСИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
13:36 12.06.2025
Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Беларуси в 2025 году.
Согласно доклада Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» (июнь 2025), прогноз роста экономики Беларуси повышен c 1,2% до 2,2% в 2025 году, а в 2026 году с 0,8% до 1,2%.
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