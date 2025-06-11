Проект студента БГУ в области транспортной навигации реализован Мингорисполкомом. Автором инициативы выступил четверокурсник юридического факультета БГУ Сергей Милевский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, студент разработал усовершенствованный макет транспортного сообщения трамвайных путей в Минске.

Данный проект иллюстрирует единую схему движения всех восьми трамвайных маршрутов, отмеченных разными цветами. По сравнению с предыдущим макетом разработка студента значительно упрощена, что облегчает восприятие пассажиров и позволяет им быстрее найти и ознакомиться с интересующим маршрутом. Ранее трамвайный макет включал в себя три отдельно расположенные схемы: картографическую, горизонтальную с обозначением пересадочных остановок и схему линий метрополитена. Теперь же вся инфографика объединена в одну, что делает транспортную навигацию более удобной и понятной. На макете также географически отмечено местоположение наблюдателя. Цветные линии демонстрируют предстоящий маршрут трамваев, а черно-белые – уже пройденные остановки.

Проект выполнен в рамках совместной инициативы БГУ и Мингорисполкома «Руководитель будущего» по поиску решений для улучшения работы столичного исполнительного комитета по ключевым направлениям деятельности. Проект транспортной навигации был признан лучшим в направлении «Руководство в области архитектуры, градостроительной и строительной деятельности». На данный момент студенческий макет трамвайных путей размещен на остановке «Красная» и действует в тестовом режиме. В случае признания минчанами эффективности новой схемы будут разработаны и внедрены дополнительные образцы макета для каждой трамвайной остановки столицы.

Отметим, над визуализацией макета Сергей Милевский работал в команде с белорусским дизайнером под творческим псевдонимом Сергей Контент. Реализацию проекта курировал Мингорисполком при существенной поддержке ГП «Минсктранс».