Правительством утвержден комплекс мер для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно комплексу мер, до 1 июля 2025 года республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными Правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом должны быть разработаны организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2025/2026 года. Установленный срок реализации комплекса мероприятий - 20 сентября 2025 года.

Документом предусмотрены объемы выполняемых в 2024 году предприятиями электроэнергетики, входящими в состав объединения "Белэнерго", и организациями ЖКХ работ по замене и строительству тепловых сетей; создаваемых к отопительному сезону 2025/2026 года запасов топочного мазута; создаваемых на 1 октября 2025 года запасов древесного топлива для организаций ЖКХ.

Кроме этого, утверждены рекомендуемые объемы закупки в 2025 году топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяных брикетов у организаций объединения "Белтопгаз". Определен и перечень котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, в которых в 2025 году запланировано завершение работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования.

Документом доведены задания для министерств и ведомств по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.