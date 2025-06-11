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Экономика РБ


СЕМИНАР DIGITAL DAY: ВИТЕБСК СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ


12:05 12.06.2025

В Витебске прошел региональный семинар Digital Day Vitebsk, посвященный актуальным решениям в области цифровизации экономики Беларуси. Мероприятие, организованное резидентами Парка высоких технологий ОАО «ИнДев Солюшенс» и ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга» совместно с Витебским облисполкомом, собрало более 100 участников, включая руководителей и IT-специалистов региональных организаций, как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, региональные семинары Digital Day уже прошли в других областных центрах республики — Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве для порядка 2000 участников. Мероприятие проводится в целях повышения уровня компетенций представителей предприятий и организаций, органов местного управления и самоуправления области в актуальной цифровой повестке различных сфер экономики, презентации современных цифровых решений потенциальным заказчикам, формирования потребности в цифровом реинжиниринге текущих производственных процессов и задач.

Председатель комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета Дмитрий Новацкий в своем приветственном слове подчеркнул важность мероприятия для будущего региона: «Цифровизация трансформирует бизнес-процессы, улучшая качество услуг и создавая новые возможности для каждого из нас. Наша общая задача заключается в создании условий для внедрения цифровых решений, которые будут способствовать развитию экономики, повышению конкурентоспособности нашего региона, страны на международной арене. Мы должны работать над формированием инфраструктуры, поддержанием инноваций, а также готовить кадры к новым вызовам».

В ходе семинара специалисты ИнДев Солюшенс и Агентства сервисизации и реинжиниринга выступили с актуальными темами от современных трендов цифровизации до кибербезопасности. Участники семинара ознакомились с возможностями InDev CMS-платформы, а также узнали о таких инструментах автоматизации сбора и анализа показателей, как АИС «Отчет» и Централизованная информационная система здравоохранения.

Генеральный директор ИнДев Солюшенс Олег Беляков заметил: «Семинар – это своего рода практическая площадка, где мы обсуждаем передовые цифровые решения для различных отраслей белорусской экономики. Обмениваемся опытом и обрисовываем определенный план внедрения технологий для участников, чтобы в последующем они могли применять эти знания для более эффективного выстраивания бизнес-процессов, понимать и использовать современные IT-тренды в работе, жизни».

Digital Day Vitebsk стал важным шагом к интеграции цифровых решений в бизнес-среду региона, а также к формированию новой культуры цифровизации среди местных предприятий и организаций.
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