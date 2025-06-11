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Экономика РБ
ТОРГОВЫЕ СЕТИ И ПОСТАВЩИКОВ ОБЯЗАЛИ ОБЕСПЕЧИВАТЬ НАЛИЧИЕ В МАГАЗИНАХ ОВОЩЕЙ В МЕЖСЕЗОНЬЕ
11:52 12.06.2025
Александр Лукашенко 11 июня подписал указ № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ направлен на то, чтобы обеспечить стабильность на потребительском рынке и наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период.
Указом, в частности, определен механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. Кредиты можно будет взять в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование ими в размере 3% годовых.
Кроме того, устанавливается обязанность поставщиков обеспечить для торговых сетей поставку плодоовощной продукции. В свою очередь торговые сети должны обеспечить ее наличие в магазинах в межсезонный период. За невыполнение этих обязанностей предусмотрено привлечение к административной ответственности.
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