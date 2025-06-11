Медицинский центр МТЗ обновил парк оборудования для диагностики и лечения различных заболеваний. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный врач медучреждения Николай Ковшель.

«Среди наиболее значимых новинок — электрохирургический аппарат для удаления доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей, бесконтактный офтальмологический тонометр для ранней диагностики глаукомы и аппарат УЗИ экспертного класса для раннего выявления онкологических заболеваний в женской консультации. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию новые стоматологические установки и аппарат для профессиональной гигиены полости рта», — рассказал Николай Ковшель.

По его словам, для качественного лечения, диагностики, профилактики и реабилитации работников завода в медцентре используется более 700 единиц оборудования и изделий различного назначения. В планах — закупка современного рентгеновского маммографического аппарата для диагностики рака молочной железы.