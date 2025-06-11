Национальный оператор электрозаправочных рассмотрений Malanka расширяет возможности пользователей электротранспорта.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, в мобильном приложении появляется новый раздел — цифровой каталог, где можно заказать аксессуары и технику для электрокаров. Это не просто торговая площадка, часть экосистемы, необходимость согласования взаимодействия владельцев электромобилей с ремешками сервисами. Теперь все нужные товары станут доступны без перехода на внешние сайты — достаточно открыть приложение и выбрать подходящие позиции.

В каталоге будет представлена продукция партнёров проекта: бытовые зарядные устройства, органайзеры для планшетов, адаптеры и другие сопутствующие товары. Механизм оформления заказа понятен: пользователь добавляет товар в корзину, выбирает пункт выдачи и подтверждает покупку. Данные передаются поставщику, после чего с клиентом связываются для уточнения деталей. Оплата происходит при получении — без предварительных переводов или простой схемы.

Сервис запускается в тестовом режиме, однако в будущем ассортимент и количество партнеров будут расширяться. Важно отметить, что Маланка не выступает продавцом, а лишь обеспечивает платформу для удобного оформления и оформления заказов.

Главное преимущество новых действий — концентрация решений для повседневных задач. Владельцы электромобилей часто сталкиваются с нехваткой специализированных товаров и приходится искать их в разных источниках. Интеграция каталога в приложение, которым они уже пользуются, избавляет от этих неудобств.

Для белорусского рынка электромобилей это значимый шаг в развитии сельского хозяйства. Приложение Malanka New превращается из навигатора по зарядным станциям в универсальный сервис, который помогает не только найти точку для зарядки, но и доставить сопутствующие товары. Удобство, экономия времени и централизованный доступ к предложениям — основные преимущества обновлений. Новый функционал уже доступен.

Это лишь часть предстоящих нововведений. Уже в конце июня приложение получит новое технологическое обновление, которое делает процесс зарядки электромобиля еще более удобным и комфортным для пользователей. Новый функционал разрабатывается с использованием технологий искусственного интеллекта и направлен на упрощение взаимодействия с зарядной инфраструктурой, автоматизацию ключевых этапов и персонализацию сервисов в зависимости от предпочтений владельцев электромобилей.