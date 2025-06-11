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Экономика РБ


ПРЕКРАЩЕНА ЛИЦЕНЗИЯ РИЭЛТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «АРЕНДА И ПРОДАЖА»


10:49 12.06.2025

Министерством юстиции принято решение о прекращении лицензии на осуществление риэлтерской деятельности, предоставленной ООО «Аренда и продажа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, причиной явилось повторное нарушение данной риэлтерской организацией требований законодательства о запрете взимания с потребителей предоплаты за оказание риэлтерских услуг по найму жилых помещений.

Так, в целях защиты прав и законных интересов граждан постановлением Правительства от 1 ноября 2023 г. № 754 «О тарифах на риэлтерские услуги» закреплено, что оплата риэлтерских услуг в отношении найма жилых помещений производится только по факту подбора для потребителя объекта недвижимости, соответствующего условиям заключенного с ним договора.

Иными словами, действует следующий механизм: с гражданином, обратившимся в риэлтерскую организацию за помощью в поиске жилого помещения в целях его найма, заключается договор на оказание риэлтерских услуг, затем подбирается жилье, по итогам подбора риэлтерская организация и гражданин подписывают акт оказанных услуг и только после этого производится оплата за оказанные услуги.

Министерство юстиции обращало внимание риэлтерских организаций на необходимость принятия мер к приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Однако ООО «Аренда и продажа» меры к надлежащей организации работы не приняты. Причем допускаемые данной риэлтерской организацией нарушения носят системный характер.

Так, в октябре 2024 г. ООО «Аренда и продажа» в связи с несоблюдением норм законодательства о порядке оплаты риэлтерских услуг по найму жилых помещений было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, предоставлен срок для приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Однако риэлтерской организацией должные выводы не сделаны: вместо принятия мер к качественному оказанию услуг и обеспечению соблюдения норм законодательства ООО «Аренда и продажа» нарушения продолжены.

Лицензия ООО «Аренда и продажа» прекращена с 10 июня 2025 г.

Поскольку по причине прекращения лицензии ООО «Аренда и продажа» не вправе осуществлять риэлтерскую деятельность, для расторжения действующих договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обратиться в названную риэлтерскую организацию.
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