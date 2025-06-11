Вопросы подготовки учреждений образования к 2025/2026 учебному году рассмотрели в Совмине. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства

В новом учебном году в Беларуси будут работать: 3,6 тыс. учреждений дошкольного образования, которые будут посещать 327,1 тыс. воспитанников.

2627 государственных учреждений общего среднего образования, к учебным занятиям в которых приступят около 1,05 млн учащихся, в том числе 90 тыс. первоклассников

На совещании было отмечено, что в стране ведется целенаправленная работа по комплексной подготовке учреждений образования к новому учебному году. Паспорта готовности учреждений общего среднего образования к началу учебного года должны быть утверждены не позднее 20 августа.

Комиссиями в целом по республике завершена работа по оценке состояния готовности учреждений образования к началу учебного года, руководителям учреждений переданы акты.

Государственным органам поручено тщательно проконтролировать проведение в учреждениях образования ремонтных работ согласно составленным планам-графикам

Кроме того, исполкомами проводится целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы школьных пищеблоков и столовых, в том числе с учетом организации питания с 1 сентября 2024 года по новым принципам. Была также подчеркнута необходимость организации бесплатной перевозки учащихся к учреждениям образования. В этих целях планируется задействовать около 1,6 тыс. школьных автобусов. В целом же в 2025 году запланировано приобретение 238 школьных автобусов.

С 1 сентября школьники должны придерживаться делового стиля в одежде, за исключением случаев, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Обсуждалась также работа школьных базаров, которые по всей стране традиционно открываются в середине июля.

Ежегодно в организациях торговли представляется широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров и школьно-письменных принадлежностей

К новому 2025/2026 учебному году предприятиями швейной и трикотажной отраслей планируется произвести около 400 тыс. изделий и поставить в торговые организации 575 тыс. изделий. Предприятия кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром» планируют к началу нового учебного года произвести 20 тыс. пар обуви и 10 тыс. единиц кожгалантерейной продукции.