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Экономика РБ
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ К 2025/2026 УЧЕБНОМУ ГОДУ РАССМОТРЕЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
10:08 12.06.2025
Вопросы подготовки учреждений образования к 2025/2026 учебному году рассмотрели в Совмине. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства
В новом учебном году в Беларуси будут работать: 3,6 тыс. учреждений дошкольного образования, которые будут посещать 327,1 тыс. воспитанников.
2627 государственных учреждений общего среднего образования, к учебным занятиям в которых приступят около 1,05 млн учащихся, в том числе 90 тыс. первоклассников
На совещании было отмечено, что в стране ведется целенаправленная работа по комплексной подготовке учреждений образования к новому учебному году. Паспорта готовности учреждений общего среднего образования к началу учебного года должны быть утверждены не позднее 20 августа.
Комиссиями в целом по республике завершена работа по оценке состояния готовности учреждений образования к началу учебного года, руководителям учреждений переданы акты.
Государственным органам поручено тщательно проконтролировать проведение в учреждениях образования ремонтных работ согласно составленным планам-графикам
Кроме того, исполкомами проводится целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы школьных пищеблоков и столовых, в том числе с учетом организации питания с 1 сентября 2024 года по новым принципам. Была также подчеркнута необходимость организации бесплатной перевозки учащихся к учреждениям образования. В этих целях планируется задействовать около 1,6 тыс. школьных автобусов. В целом же в 2025 году запланировано приобретение 238 школьных автобусов.
С 1 сентября школьники должны придерживаться делового стиля в одежде, за исключением случаев, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Обсуждалась также работа школьных базаров, которые по всей стране традиционно открываются в середине июля.
Ежегодно в организациях торговли представляется широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров и школьно-письменных принадлежностей
К новому 2025/2026 учебному году предприятиями швейной и трикотажной отраслей планируется произвести около 400 тыс. изделий и поставить в торговые организации 575 тыс. изделий. Предприятия кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром» планируют к началу нового учебного года произвести 20 тыс. пар обуви и 10 тыс. единиц кожгалантерейной продукции.
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