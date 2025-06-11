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Экономика РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИТ 11 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ НОВОЙ МОДЕЛИ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ


09:32 12.06.2025

Этим летом БЕЛАЗ поставит 11 карьерных самосвалов новой модели БЕЛАЗ-7513Т в Иркутскую область в адрес одной из крупнейших горнодобывающих компаний России, ведущей в регионе добычу драгоценных металлов: золота, серебра и металлов платиновой группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, самосвалы класса грузоподъемности 130-136 тонн станут ключевой транспортной силой на открытом карьере золоторудного месторождения в Бодайбинском районе, являющегося одним из крупнейших по запасам золота в мире. При этом модель БЕЛАЗ-7513Т обладает высокой вариативностью компоновки и при комплектации платформой облегченной конструкции способна за один рейс взять на борт до 140 тонн горной массы. Отсюда дополнительные выгоды эксплуатации таких машин – сокращение времени на транспортировку груза, снижение себестоимости перевозок и увеличение производительности добычи.

Сердце карьерной машины БЕЛАЗ-7513Т – высокоэффективный дизельный двигатель мощностью 1588 лошадиных сил. В сочетании с электромеханической трансмиссией переменно-переменного тока со шкафом управления производства БЕЛАЗ этот надежный мотор обеспечивает динамику, надежность передачи мощности и работу на самых тяжелых участках карьера. Фирменная пневмогидравлическая подвеска обеспечивает маневренность, плавность хода и устойчивость самосвалов на карьерных дорогах.

Новые БЕЛАЗы адаптированы для эксплуатации в суровых сибирских условиях – долгой зиме с морозами даже до минус 50 градусов Цельсия и короткому жаркому лету, которые характерны для климата Иркутской области.
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