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Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО УТОЧНИЛО ЦЕНЫ НА ГАЗ, ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


09:05 12.06.2025

Постановлением Правительства от 9 июня 2025 г. №313 внесены изменения в постановление Совета Министров от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составят 27,2323 белорусского рубля за 1 Гкал.

Также постановлением № 313 скорректированы: цены на газ природный и сжиженный, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа; отдельные тарифы на электрическую энергию.

В частности, за 1 куб. метр природного газа, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, необходимо будет уплатить при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов 0,2125 рубля.

Если природный газ используется без приборов индивидуального учета расхода, то плата будет взиматься: при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц):

в отопительный период – 0,736 рубля;

в летний период – 0,276 рубля.

Постановление вступило в силу 11 июня 2025 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2025 г.
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