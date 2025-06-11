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Экономика РБ
ПОЧТИ 11 ТЫС. РЕКЛАМНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ: МТС РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «МТС ОХВАТ»
15:10 11.06.2025
МТС расширил возможности сервиса «МТС Охват», который помогает бизнесу оценивать эффективность наружной рекламы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь сервис охватывает почти 11 тысяч наружных рекламных плоскостей в Минске и всех областных центрах. Также пользователи платформы могут быстрее рассчитывать эффективность рекламных кампаний, загружая в личный кабинет готовую адресную программу или копируя данные ранее сформированных адресных программ.
Сервис «МТС Охват» — удобный инструмент для маркетологов, рекламных агентств и владельцев рекламных конструкций, который позволяет определять общий и уникальный охваты рекламных носителей с помощью геоаналитики на основе Big Data. Сервис предоставляет сведения в разрезе пола, возраста и дает возможность сравнивать показатели за разные периоды с учетом фактора сезонности.
После большого обновления в сервисе стали доступны данные о конструкциях во всех областных центрах Беларуси, включая щиты, экраны, остановки, ситилайты, настенные конструкции, путепроводы и другие носители. Теперь платформа насчитывает почти 11 тысяч рекламных носителей, которые можно удобно фильтровать по типам, сторонам, владельцам и размерам.
Кроме того, сервис получил новый функционал, который значительно упрощает составление адресных программ. Теперь пользователи могут быстро создавать новые рекламные кампании, загружая списки конструкций с компьютера или копируя данные ранее сформированных адресных программ. Функционал позволяет оперативно рассчитывать потенциальную и фактическую эффективность размещения и при необходимости корректировать рекламную кампанию.
Узнать подробнее о возможностях «МТС Охват» и оставить заявку на консультацию можно на сайте МТС.
Справка: МТС активно развивает сервисы для маркетологов. Компания предлагает платформу для СМС- и Viber-рассылок «МТС Коммуникатор», сервис по продвижению «Таргетированная СМС-рассылка», комплексное решение для проведения исследований «МТС Опрос» и сервис для развития продаж за рубежом «МТС Маркетолог».
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