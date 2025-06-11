По итогам прошлого года товарооборот биржи составил около $8 млрд. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на пленарном заседании 25-го Общего годового собрания Международной ассоциации бирж, сообщает Telegram-канал Правительства.

«При этом сумма сэкономленных средств и дополнительной выручки белорусских участников торгов с момента создания биржи превысила $2 млрд. Востребованность биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности наглядно демонстрирует и рост доли биржевых продаж в оптовом товарообороте Республики Беларусь. В 2024 году этот показатель достиг 7,2%», - резюмировал вице-премьер.