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Экономика РБ


ШУЛЕЙКО: ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ТОВАРООБОРОТ БИРЖИ СОСТАВИЛ ОКОЛО $8 МЛРД


14:44 11.06.2025

По итогам прошлого года товарооборот биржи составил около $8 млрд. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на пленарном заседании 25-го Общего годового собрания Международной ассоциации бирж, сообщает Telegram-канал Правительства.

«При этом сумма сэкономленных средств и дополнительной выручки белорусских участников торгов с момента создания биржи превысила $2 млрд. Востребованность биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности наглядно демонстрирует и рост доли биржевых продаж в оптовом товарообороте Республики Беларусь. В 2024 году этот показатель достиг 7,2%», - резюмировал вице-премьер.
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