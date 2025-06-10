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Экономика РБ


ПРОКУРАТУРА ПРЕСЕКЛАЛА НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВАМИ НА ДВУХ БЕЛОРУССКИХ МАРКЕТПЛЕЙСАХ


13:57 11.06.2025

В ходе мониторинга социальной сети Интернет прокуратура Советского района г.Минска выявила факты незаконной продажи на двух белорусских маркетплейсах лекарственных препаратов и потребовала незамедлительно устранить нарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры города Минска, в рамках проведенного мониторинга установлено, что не включенными в указанный перечень поставщиками посредством маркетплейсов предлагались к приобретению лекарственные препараты.

Как итог – прокурор Советского района г.Минска вынес в адрес руководителей двух юридических лиц предписания, в которых потребовал устранить нарушения.

Акты надзора исполнены в полном объеме.

Справочно: согласно ч.2 ст.24 Закона Республики Беларусь «Об обращении лекарственных средств» розничная реализация лекарственных препаратов осуществляется в аптеках, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч.3-5 ст.25 названного Закона.

Допускается реализация лекарственных препаратов дистанционным способом юридическими лицами через интернет-аптеку на собственном сайте в сети Интернет. Перечень юридических лиц, осуществляющих розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом, формирует государственное учреждение «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор».
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