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Экономика РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ИЮНЯ НАХОДИЛОСЬ 297 ДЕЛ О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И БАНКРОТСТВЕ
13:49 11.06.2025
В производстве экономических судов Беларуси на начало июня находилось 297 дел о неплатежеспособности и банкротстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, по состоянию на 01.06.2025 в соответствии с Законом от 13.12.2022 №227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» в производстве экономических судов находится 258 дел, из которых 248 дел в отношении организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.
Производство о банкротстве в отношении государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, сельскохозяйственных организаций ведется по 10 делам.
В мае 2025 года возбуждены производства по делам о банкротстве в отношении коммунального производственного унитарного предприятия «Кричевская типография» (определение экономического суда Могилевской области от 08.05.2025), коммунального унитарного предприятия «Стародорожский ремонтно-строительный участок» (определение экономического суда Минской области от 21.05.2025), открытого акционерного общества «Белрыба» (определение экономического суда города Минска от 21.05.2025).
Решения о признании банкротом и открытии ликвидационного производства вынесены в отношении государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Барановичская СПМК-3» (определение экономического суда Брестской области от 21.05.2025), производственно-торгового коммунального унитарного предприятия «Белпчеловодство» (определение экономического суда города Минска от 06.05.2025).
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» рассматривается 39 дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, сельскохозяйственных организаций ведется по 22 делам.
Ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Комаровка» завершено 16.05.2025 экономическим судом Брестской области.
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