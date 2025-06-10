В производстве экономических судов Беларуси на начало июня находилось 297 дел о неплатежеспособности и банкротстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, по состоянию на 01.06.2025 в соответствии с Законом от 13.12.2022 №227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» в производстве экономических судов находится 258 дел, из которых 248 дел в отношении организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.

Производство о банкротстве в отношении государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, сельскохозяйственных организаций ведется по 10 делам.

В мае 2025 года возбуждены производства по делам о банкротстве в отношении коммунального производственного унитарного предприятия «Кричевская типография» (определение экономического суда Могилевской области от 08.05.2025), коммунального унитарного предприятия «Стародорожский ремонтно-строительный участок» (определение экономического суда Минской области от 21.05.2025), открытого акционерного общества «Белрыба» (определение экономического суда города Минска от 21.05.2025).

Решения о признании банкротом и открытии ликвидационного производства вынесены в отношении государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Барановичская СПМК-3» (определение экономического суда Брестской области от 21.05.2025), производственно-торгового коммунального унитарного предприятия «Белпчеловодство» (определение экономического суда города Минска от 06.05.2025).

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» рассматривается 39 дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, сельскохозяйственных организаций ведется по 22 делам.

Ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Комаровка» завершено 16.05.2025 экономическим судом Брестской области.