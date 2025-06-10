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Экономика РБ
ШУЛЕЙКО: БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ - ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
13:41 11.06.2025
Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на пленарном заседании 25-го Общего годового собрания Международной ассоциации бирж, сообщает Telegram-канал Правительства.
«При этом она не только обеспечивает эффективный механизм ценообразования и управления рисками, но и служит катализатором экономического роста», - отметил вице-премьер
По словам Юрия Шулейко, одной из важнейших задач биржи является поддержание устойчивости рынка за счет насыщения необходимым товарным ассортиментом и сохранения ценовой стабильности.
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