Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на пленарном заседании 25-го Общего годового собрания Международной ассоциации бирж, сообщает Telegram-канал Правительства.

«При этом она не только обеспечивает эффективный механизм ценообразования и управления рисками, но и служит катализатором экономического роста», - отметил вице-премьер

По словам Юрия Шулейко, одной из важнейших задач биржи является поддержание устойчивости рынка за счет насыщения необходимым товарным ассортиментом и сохранения ценовой стабильности.