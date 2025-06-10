Экономика РБ

НА «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНА НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА ГОСКОМИМУЩЕСТВА

12:53 11.06.2025 На «Е-Паслуга» доступна новая электронная услуга Госкомимущества. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе электронного сервиса, в связи со вступлением в силу новой редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. №133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» с 11 июня 2025 г. доступна к заказу электронная услуга на основе информации из государственной информационной системы «Единый реестр имущества»: 3.71.03 «Информационное взаимодействие между государственной информационной системой «Единый реестр имущества» и информационными ресурсами (системами) Белорусской нотариальной палаты». Электронная услуга оказывается по технологии «система-система». Потребителем услуги является Белорусская нотариальная палата.