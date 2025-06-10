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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 4,5%


11:38 11.06.2025

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 104,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в мае 2025 года цены увеличились по сравнению с маем 2024 года на 7,1%. За январь-май текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6%.

Цены на продовольственные товары в мае 2025 г. увеличились по сравнению с апрелем на 1,2%, с декабрем 2024 г. подорожали на 5,5%. При этом годовой рост цен в мае составил 9,6%. За январь-май 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 7,7%.

Цены на непродовольственные товары в мае 2025 года выросли по сравнению с апрелем на 0,2%, а с начала года увеличились на 2,4%. Годовой рост цен в мае 2025 года ускорился к уровню мая 2024 года на 3,6%. За январь-май текущего года цены увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в мае 2025 года по сравнению с апрелем увеличились на 0,3%, с декабрем 2024 года – на 5,4%. Годовой рост цен в мае 2025 года составил 7,2%. За январь-май текущего года цены выросли по сравнению с январем-маем 2024 года на 6,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,8%, с декабрем 2024 г. – 103,9%.
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