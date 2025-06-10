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Экономика РБ


МТЗ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ГАЙНЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬХОЗЦЕХА


11:18 11.06.2025

Минский тракторный завод рассматривает возможность строительства многоквартирного жилого дома для квалифицированных специалистов, работающих в сельскохозяйственном цехе «Гайна». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник СХЦ «Гайна» Александр Андрейченко.

«На данный момент у нас открыто более 80 вакансий, но чтобы привлечь специалистов, необходимо обеспечить их жильем. Руководством МТЗ принято решение о строительстве дома на 24 квартиры. До конца года планируем разработать проект и заложить фундамент», — рассказал Александр Андрейченко.

По его словам, параллельно ведется капитальный ремонт в двух служебных квартирах. В настоящее время жилищный фонд сельхозцеха включает 40 квартир и 4 дома индивидуальной постройки.
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