Советом Министров Республики Беларусь 6 июня принято постановление № 303 «Об обеспечении функционирования информационной системы обмена сведениями».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, определена стоимость услуг (работ) оператора информационной системы обмена сведениями, оказываемых (выполняемых) в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 указа от 12 марта 2025 г. № 107 «Об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства». Она рассчитана на основе плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, с применением предельных нормативов рентабельности, используемых для определения суммы прибыли, подлежащей включению в стоимость услуг (работ), в размере не более 5 %.

Так, стоимость услуг (работ) в месяц с учетом НДС составит:

техническая поддержка информационной системы обмена сведениями – Br168 945,08;

обеспечение защиты и сохранности информации, обрабатываемой в информационной системе обмена сведениями, эксплуатация аппаратно-программных средств криптографической защиты информации для защиты каналов передачи данных в информационной системе обмена сведениями, в том числе приобретение лицензий на программные и (или) программно-аппаратные средства, – Br29 309,4;

предоставление и техническое обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры для размещения информационной системы обмена сведениями и ее функционирования по защищенным каналам передачи данных – Br32 544,1.

Также правовым актом в новой редакции излагается таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Беларусь, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2016 г. № 620.

Постановление № 303 вступает в силу с 11 июня 2025 г.