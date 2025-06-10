В целях расширения возможностей для реализации делового потенциала населения, создания дополнительных условий для повышения конкурентоспособности, динамичного и устойчивого развития национальной экономики на основе максимального использования частной инициативы Министерством экономики совместно с заинтересованными подготовлен проект обновленной редакции Директивы президента от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, документ содержит ряд мер (руководящих начал), направленных на:

упрощение регуляторных и экономических условий ведения хозяйственной деятельности и создание равных условий хозяйствования всех форм собственности,

смягчение форматов контроля и гарантирование права на деловой риск,

повышение качества правового регулирования и вовлечение деловых кругов в процесс принятия управленческих решений на основе открытого диалога.

Обновленная редакция Директивы № 4 размещена для публичного обсуждения на «Правовом форуме Беларуси».

Срок проведения публичного обсуждения – с 11 по 20 июня 2025 г.