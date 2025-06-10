МТС продолжает развивать цифровые сервисы для бизнеса. Компания запустила функцию речевой аналитики в рамках Виртуальной АТС. Она поможет корпоративным клиентам повысить контроль за звонками и качество обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, речевая аналитика в ВАТС анализирует каждый звонок по двум ключевым критериям: признаки продаж и признаки плохого обслуживания. Дополнительно доступна транскрибация разговора в текст, что позволит вести более детальный контроль взаимодействий с клиентами и улучшать качество общения.

Виртуальная АТС помогает бизнесу организовать современную телефонию с использованием многоканального номера, IVR-меню, фирменным голосовым приветствием, распределением звонков между сотрудниками с учетом их рабочего времени, выбором мелодии вместо гудка и голосовой почтой. Всего в ВАТС представлено более 30 различных функций.

Новые пользователи могут оценить возможности сервиса и функционал речевой аналитики бесплатно в течение 7 дней. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте МТС.