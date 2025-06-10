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Экономика РБ
В МИНСКИХ ДВОРАХ С НАЧАЛА ГОДА УСТАНОВЛЕНО 556 МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ
09:32 11.06.2025
В минских дворах с начала 2025 года установлено 556 модульных конструкций для сбора отходов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
Всего в 2025 году запланировано установить 771 модульных конструкций для сбора отходов
Такие конструкции - закрытого типа, отличаются удобством в эксплуатации, эстетичностью и возможностью перемещения в другое место.
«В первую очередь модульные конструкции установим во дворах домов, в которых законсервированы или запланирована консервация мусоропроводов. Также модульные конструкции установим и на месте существующих стационарных площадок, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии», - говорится в сообщении ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
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