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Экономика РБ


В МИНСКИХ ДВОРАХ С НАЧАЛА ГОДА УСТАНОВЛЕНО 556 МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ


09:32 11.06.2025

В минских дворах с начала 2025 года установлено 556 модульных конструкций для сбора отходов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».

Всего в 2025 году запланировано установить 771 модульных конструкций для сбора отходов

Такие конструкции - закрытого типа, отличаются удобством в эксплуатации, эстетичностью и возможностью перемещения в другое место.

«В первую очередь модульные конструкции установим во дворах домов, в которых законсервированы или запланирована консервация мусоропроводов. Также модульные конструкции установим и на месте существующих стационарных площадок, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии», - говорится в сообщении ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
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