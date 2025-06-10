Яндекс Плюс и Frudoza создали новую линейку мороженого.

Специально для белорусского рынка выпущено три вида эскимо с необычными вкусами. Это первый совместный проект двух брендов. Мороженое появится в магазинах с 11 июня.

Всего выпущено несколько новинок с разными сочетаниями вкусов: первая – лаванды и клубники, вторая – киви и ананаса, третья – клубники, киви и крыжовника. Миксы уникальны и ранее не выпускались.

«Чтобы удивлять покупателей, нужно создавать новые яркие вкусы. В этот раз мы объединились с Яндекс Плюсом и предложили нечто большее – не только неожиданные сочетания, но и подписку, которая позволит усилить удовольствие. Ведь лакомый десерт, приятная музыка, хорошее кино и интересная книга отлично дополняют друг друга», – отмечают в компании «Морозпродукт», выпускающей мороженное Frudoza.

Все три новинки мороженого Frudoza получили яркие упаковки с эксклюзивным QR-кодом. Отсканировав его, можно подключить на 60 дней подписку Яндекс Плюс, куда входят Кинопоиск, Яндекс Музыка и Яндекс Книги.

«Сегодня в Беларуси более 1 миллиона подписчиков, которые пользуются нашими контентными сервисами. Мы стремимся открывать доступ к удовольствию от прослушивания любимой музыки, просмотра интересных фильмов и чтения захватывающих книг. И лето – идеальное время, чтобы дать нашим подписчикам еще больше возможностей провести его ярко», – поясняют в Яндекс Плюсе.

Покупателям также доступны специальные подборки летней музыки, фильмов и книг, которые уникальны, как и вкусы. Посмотреть их можно на сайте или по специальному QR-коду на упаковках мороженого.

Лавандовое, ананасное и крыжовниковое мороженое уже начали поступать в магазины по всей стране.