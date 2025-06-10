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Экономика РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 9,6% ЗА 2021-2024 ГОДЫ


14:37 10.06.2025

На начало 2025 года в республике насчитывалось 3796 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщает Национальный статкомитет, за 2021 – 2024 годы их число увеличилось на 334 хозяйства, или на 9,6%.

В 2024 году в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 318,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 220,1 тыс. гектаров. По сравнению с 2020 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 28,6%, пахотные – на 29%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2024 году по сравнению с 2020 годом увеличился в сопоставимых ценах на 25,2%, в том числе продукции растениеводства – на 25,2%, животноводства – на 21,1%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2024 году она составила 2,9% (в 2020 году – 2,5%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство, на долю которого приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2024 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 331,5 тыс. тонн (4% от объема производства по республике), картофеля – 422,4 тыс. тонн (13,6%), овощей – 413,8 тыс. тонн (14,9%), свеклы сахарной – 107,8 тыс. тонн (2,2%), рапса – 50,7 тыс. тонн (4,9%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2024 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составила 10,6 тыс. тонн (0,6% от республиканского объема), производство молока – 50,9 тыс. тонн (0,6%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 10,4 тонны (12,3%).
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