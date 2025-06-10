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Экономика РБ


ТРАВЫ В БЕЛАРУСИ СКОШЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 37% ПЛОЩАДЕЙ


14:00 10.06.2025

Травы в Беларуси скошены более чем на 37% площадей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, по стране первый укос проведен на площади 658 тысяч гектаров, это 48 процентов плана.

В Брестской области - 75 процентов, Гродненской - 59, Минской - 57, Гомельской - 34, Могилевской - 34, Витебской - 17.

Холодный май задержал рост трав. В первой декаде июня много осадков. Поэтому количество скошенных площадей и заготовленных кормов меньше прошлогоднего. Но сельчане упорно движутся вперед.
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