На начало июня поступило 88 заявок на включение в пул инвестпроектов «Региональной инициативы», 39-ти из них дан «зеленый свет», сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сферы реализации проектов: пищевая промышленность, деревообработка, химическое производство, выпуск машин и оборудования, медицинских препаратов, стройматериалов и продукции для благоустройства территорий.

Теперь эти проекты могут претендовать на особые условия поддержки – кредитный продукт «Инвестиционное развитие». Его предоставляют ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк».

Прием заявок с перспективными бизнес-идеями продолжается. Предложить свой проект «в несколько кликов» можно на портале «региональная инициатива.бел».

Инвестпроект должен соответствовать следующим критериям:

реализовываться за пределами столицы и областных центров, а также прилегающих к ним районов;

быть значимым для социально-экономического развития региона с учетом отраслевых особенностей;

предусматривать создание новых или модернизацию существующих производств, объектов инфраструктуры, туризма и отдыха, медобслуживания;

обеспечивать создание не менее 5 новых рабочих мест.