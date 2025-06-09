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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ЗА ПОЛГОДА ЧАСТЬЮ НОВОЙ «РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ» СТАЛО 39 ИНВЕСТПРОЕКТОВ
13:33 10.06.2025
На начало июня поступило 88 заявок на включение в пул инвестпроектов «Региональной инициативы», 39-ти из них дан «зеленый свет», сообщает пресс-служба Минэкономики.
Сферы реализации проектов: пищевая промышленность, деревообработка, химическое производство, выпуск машин и оборудования, медицинских препаратов, стройматериалов и продукции для благоустройства территорий.
Теперь эти проекты могут претендовать на особые условия поддержки – кредитный продукт «Инвестиционное развитие». Его предоставляют ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк».
Прием заявок с перспективными бизнес-идеями продолжается. Предложить свой проект «в несколько кликов» можно на портале «региональная инициатива.бел».
Инвестпроект должен соответствовать следующим критериям:
реализовываться за пределами столицы и областных центров, а также прилегающих к ним районов;
быть значимым для социально-экономического развития региона с учетом отраслевых особенностей;
предусматривать создание новых или модернизацию существующих производств, объектов инфраструктуры, туризма и отдыха, медобслуживания;
обеспечивать создание не менее 5 новых рабочих мест.
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