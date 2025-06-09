В Минске и Гродненской области с 7 июня 2025 г. установлены новые индексы роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье». Это закреплено решениями Минского городского исполнительного комитета от 29 мая 2025 г. № 2121 и Гродненского областного исполнительного комитета от 2 июня 2025 г. № 297.

Как сообщает Национальный правовой портал, размер индекса составит: в столице – 41,566 (ранее – 39,417); в Гродненской области – 31,925 (ранее – 29,82).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Справка Pravo.by

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда

Решения Минского городского исполнительного комитета от 20 февраля 2025 г. № 686 «Об индексации именных приватизационных чеков «Жилье» и Гродненского областного исполнительного комитета от 13 июня 2024 г. № 300 «Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» признаются утратившими силу.