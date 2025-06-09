Компания Wildberries в преддверии дачного и отпускного сезонов расширяет возможности для поставок белорусских продавцов крупногабаритных товаров (КГТ+).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, партнерам стала доступна отгрузка КГТ+ на логистические объекты в Бресте, Гродно и Гомеле. В ближайшее время такая возможность появится в Минске.

«Мы продолжаем предлагать новые решения для удобной доставки крупногабаритных товаров. Компания формирует комплексный и персонализированный сервис, ориентируясь как на потребности продавцов, так и клиентов. Запуск доставки крупногабаритных товаров в Беларуси еще раз это подтверждает. Только за этот год количество заказов товаров КГТ+ увеличилось на платформе в 6 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост сегмента стал возможен в том числе из-за расширения географии присутствия», — сообщил руководитель направления «Грузовая доставка и доставка курьером» объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Булдыгин.

Всего ассортимент КГТ+ на Wildberries включает около 30 тыс. позиций. Наиболее популярными категориями остаются товары для дома, сада, ремонта и спортивный инвентарь. Вместе с ростом ассортимента увеличивается и количество продавцов, заинтересованных в продаже КГТ+ на площадке. С начала 2025 года их количество выросло в 9 раз.

КГТ+ — это тип крупногабаритных товаров, основное отличие которых от похожего типа — СГТ — в параметрах (весе до 25 кг и сумме трёх сторон упаковки — от 200 до 280 см). Продажа КГТ+ возможна только при работе продавцов по модели «Маркетплейс» (доставка со склада продавца).