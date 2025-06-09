Прокуратура Солигорского района в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией выявила нарушения в сфере государственных закупок, допущенные должностными лицами учреждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Минской области, установлено, что в качестве заказчика проводилась процедура запроса ценовых предложений по выбору подрядчика для проведения текущего ремонта кабинетов государственного учреждения. Стоимость предмета закупки составила 132 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджетные средства.

Справочно. В силу ч.1 подп.1.7 п.1 постановления Совета Министров от 15 июня 2019 г. №395 к участникам процедур государственных закупок отдельных видов товаров (работ, услуг), за исключением случаев осуществления государственных закупок в соответствии с пунктами 1, 4, 11, 12 приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», устанавливаются дополнительные требования согласно приложению 1-1.

Между тем, учреждение не предъявило предусмотренные законодательством дополнительные требования к участнику процедуры государственной закупки по одному из лотов.

Кроме того, должностные лица учреждения формально отнеслись к оформлению возможности применения преференциальной поправки и включили условия ее применения, которые не могли быть применены в отношении данного предмета государственной закупки.

По итогам надзорных мероприятий прокурор Солигорского района вынес предписание в адрес руководителя учреждения.

После рассмотрения акта прокурорского надзора процедура государственной закупки отменена. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за несоблюдение порядка проведения государственных закупок прокуратура района инициировала административный процесс в отношении виновных должностных лиц учреждения по ч.3 ст.12.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.