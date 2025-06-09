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Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 90 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


09:00 10.06.2025

С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 89 295 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 121 030 жителей Европы. Из Латвии прибыло 353 931 иностранцев, из Литвы — 623 588, из Польши — 114 138. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 29 373 иностранных гражданина.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.
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