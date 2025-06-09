|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 90 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ
09:00 10.06.2025
С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 89 295 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 121 030 жителей Европы. Из Латвии прибыло 353 931 иностранцев, из Литвы — 623 588, из Польши — 114 138. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 29 373 иностранных гражданина.
Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2025
Курсы в банках
на 10.06.2025
Конвертация в банках
на 10.06.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте