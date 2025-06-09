У гражданки Беларуси, прибывшей из Северного Кипра авиарейсом «Стамбул-Минск», минские таможенники выявили крупную сумму незадекларированных денежных средств. Деньги она спрятала весьма изобретательным способом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в Национальном аэропорту «Минск» женщина проследовала по зеленому коридору, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Сотрудники таможни перенаправили гражданку в красный коридор для осуществления таможенного контроля.

При досмотре багажа она предъявила таможенникам 6600 долларов США и 3000 турецких лир, а о наличии у нее еще 22000 долларов США умолчала.

Указанные денежные средства были сокрыты от таможенного контроля интересным способом, - завернуты в фольгу и спрятаны внутри упаковок с женскими гигиеническими принадлежностями.

В отношении гражданки Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств или без конфискации.