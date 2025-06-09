|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗА МАЙ ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В БЕЛАРУСИ УПАЛИ НА 13,5% - БАА
15:11 09.06.2025
В Беларуси продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в мае составили 3415 шт. Таким образом, мы видим падение объёмов рынка по сравнению с апрелем на 13,5%. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
По словам члена правления БАА, генерального директора СОАО «Минск-Лада» Александра Стельмаха, это связано с изменениями в условиях кредитования. Лидером по продаже авто в мае традиционно стал бренд Belgee/Geely, на втором месте расположился бренд LADA. Продажи электромобилей остаются на стабильном уровне и составляют 13% от числа общих продаж по рынку.
«Если сравнивать итоги первых пяти месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года, то увеличение дилерских продаж составляет 29%. Следовательно, несмотря на краткосрочное снижение общего объема продаж новых автомобилей в мае, в долгосрочном периоде рынок демонстрирует рост», - отметил Александр Стельмах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2025
Курсы в банках
на 09.06.2025
Конвертация в банках
на 09.06.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте