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Экономика РБ


ЗА МАЙ ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В БЕЛАРУСИ УПАЛИ НА 13,5% - БАА


15:11 09.06.2025

В Беларуси продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в мае составили 3415 шт. Таким образом, мы видим падение объёмов рынка по сравнению с апрелем на 13,5%. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

По словам члена правления БАА, генерального директора СОАО «Минск-Лада» Александра Стельмаха, это связано с изменениями в условиях кредитования. Лидером по продаже авто в мае традиционно стал бренд Belgee/Geely, на втором месте расположился бренд LADA. Продажи электромобилей остаются на стабильном уровне и составляют 13% от числа общих продаж по рынку.

«Если сравнивать итоги первых пяти месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года, то увеличение дилерских продаж составляет 29%. Следовательно, несмотря на краткосрочное снижение общего объема продаж новых автомобилей в мае, в долгосрочном периоде рынок демонстрирует рост», - отметил Александр Стельмах.
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