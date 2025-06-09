Заместитель председателя Комитета госконтроля – директор ДФР Андрей Самбук проведет 10 июня прямую телефонную линию и личный прием граждан в администрации Ленинского района г.Минска, сообщает Telegram-канал КГК.

Обратиться на прямую линию можно будет с 10-00 до 11-00 по тел. 8 017 379 00 54.

Личный прием граждан состоится с 11-00 до 12-00 в здании администрации Ленинского района г.Минска (г.Минск, ул.Маяковского, д.83, каб. 315). Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 017 379 52 13 и 8 017 379 32 87.