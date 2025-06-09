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Экономика РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГК 10 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» И ПРИЕМ ГРАЖДАН
14:32 09.06.2025
Заместитель председателя Комитета госконтроля – директор ДФР Андрей Самбук проведет 10 июня прямую телефонную линию и личный прием граждан в администрации Ленинского района г.Минска, сообщает Telegram-канал КГК.
Обратиться на прямую линию можно будет с 10-00 до 11-00 по тел. 8 017 379 00 54.
Личный прием граждан состоится с 11-00 до 12-00 в здании администрации Ленинского района г.Минска (г.Минск, ул.Маяковского, д.83, каб. 315). Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 017 379 52 13 и 8 017 379 32 87.
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