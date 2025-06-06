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Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В МАЕ


12:43 09.06.2025

Золотовалютные резервы Беларуси выросли на $215,7 млн. за май 2025 г. и составили $11,158 млрд. по состоянию на 1 июня 2025 г., в очередной раз обновив исторический максимум.

«Этому способствовало увеличение резервов в иностранной валюте на 267,9 млн долл. на фоне сохраняющегося роста предложения валюты на внутреннем рынке. Снижение цен на золото на 0,3% за месяц привело к уменьшению стоимости золота на $47 млн. в составе резервов. С начала года золотовалютные резервы выросли на $2 235,4 млн., или более чем на 25%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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