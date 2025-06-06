На Международной специализированной выставке технологий и горных разработок «Уголь России и Майнинг-2025», проходившей 3-6 июня в Новокузнецке, БЕЛАЗ представил уникальную новинку – свой первый карьерный грейдер тяжелого класса БЕЛАЗ-79770.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского предприятия, прямо с экспозиционной площадки 70-тонная машина отправится на испытания в «Кузбассразрезуголь».

Экспозицию БЕЛАЗа на площадке тяжелой техники выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» посетили губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк, директор департамента развития угольной промышленности Минэнерго России Петр Бобылев и другие официальные лица.

Генеральный директор нашей компании Сергей Лесин рассказал гостям экспозиции о создании первого для БЕЛАЗа карьерного грейдера, серийно выпускаемой и инновационной технике, тесном сотрудничестве с российскими партнерами. В ходе беседы губернатор Илья Середюк подчеркнул, что любые планы БЕЛАЗа, способствующие развитию сервисного и производственного направления, будут поддержаны правительством Кузбасса.

Грейдер для карьерных работ – новый для БЕЛАЗа тип карьерного транспорта, расширяющий линейку спецтехники для обслуживания горнотранспортных работ. Новинка оборудована энергоэффективными 600-сильным дизельным двигателем и большим грейдерным отвалом шириной более 7 м из высокопрочной стали, позволяющим обеспечивать глубину рыхления до 455 мм. В целом в мире только два производителя данного типа транспорта. БЕЛАЗ стал третьим.

Планируется, что испытания первой модели грейдера БЕЛАЗ будут проходить в Кемеровской области в течение года. БЕЛАЗ-79770 будет обустраивать и улучшать подъездные и технологические дороги для карьерной техники на одном из угольных разрезов.

В ходе испытаний тяжелый грейдер подтвердит заложенные инженерами научного центра БЕЛАЗа характеристики надежности и высокой производительности, продемонстрировав свою эффективность даже в самых сложных условиях суровой зимы и знойного лета. Сотрудничество с «Кузбассразрезуглем» насчитывает вот уже почти 60 лет. И все эти десятилетия производственные площадки угольной компании являются важным полигоном для испытаний и совершенствования техники БЕЛАЗ.

В целом за четыре дня продуктивной работы на выставке «Уголь России и Майнинг-2025» делегация БЕЛАЗа приняла участие в интерактивной сессии и пленарном заседании деловой программы форума, провела большое количество встреч и переговоров о сотрудничестве и реализации совместных проектов как с действующими, так и с новыми партнерами из российских регионов. По их итогам был подписан ряд стратегических соглашений.