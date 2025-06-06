В Минском международном выставочном центре прошла церемония закрытия международной специализированной выставки "Белагро-2025", гостями которой в течение пяти дней проведения главного агропромышленного форума страны стали более 200 тыс. белорусов и представителей зарубежья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, мероприятия Белорусской агропромышленной недели прошли с 3 по 7 июня на новой площадке - в Минском международном выставочном центре, где под экспозиции международных специализированных выставок "Белагро", "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак" выделили свыше 39 тыс. кв.м, что на 6,66 тыс. кв.м больше, нежели на предыдущей локации в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Расширенные площади 545 компаний из 14 стран, а именно Беларуси, России, Германии, Италии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Палестины, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, презентовавшие достижения своего сельского хозяйства в качестве экспонентов, рационально использовали для знакомства посетителей "Белагро-2025" с передовыми направлениями растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции и разнообразием сельхозтехники. К слову, о ней: экспозицию на "Белагро-2025" сформировали более 500 единиц техники и оборудования, используемых землепашцами и животноводами, в пищевом производстве. А на уровне официальных делегаций на главном сельскохозяйственном форуме Беларуси побывали представители более 20 стран, среди них и новички, открывшие для себя форум впервые: Ботсвана, Гана, Зимбабве, Катар, Мозамбик, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.

"В этом году выставка "Белагро" как никогда показала себя с лучшей стороны: она стала форумом, который запомнится нашим зарубежным коллегам, отечественным производителям, посетителям, - сказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. - На площадке 35-й международной специализированной выставки было заключено очень много договоров, которые впоследствии будут воплощены в жизнь и поспособствуют развитию не только нашей республики, но и тех стран, которые приняли участие в "Белагро-2025".

Было отмечено, что впервые столь многочисленной стала экспозиция "АгроШОС", к которой присоединились 8 из 10 возможных участников: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Китай и Иран. Министр высказал слова признательности иностранным коллегам, которые, несмотря на немалые расстояния, посчитали возможным принять участие в "Белагро-2025" и продемонстрировать лучшие достижения своих государств в аграрной сфере.

"Наша республика показала свою мощь, состоятельность и технологичность в сельском хозяйстве. Гости, которые приезжали к нам из-за рубежа, подтверждали: да, Беларусь знают во всем мире. Большие молодцы организаторы, кто вложил душу в проведение "Белагро-2025", - заметил Юрий Горлов. - Новая площадка хорошо себя зарекомендовала. Отзывы всякого посетителя, будь то минчанин или житель любого другого региона нашей страны, сотрудник белорусского предприятия или иностранный гость, указывают на то, что Минский международный выставочный центр в эти дни стал местом притяжения агробизнеса. Здесь обсуждались важные проекты и заключались ценные контракты, которые будут и дальше двигать нашу страну по пути созидания и развития".

Еще одно нововведение юбилейной выставки "Белагро-2025" - награждение участников, то есть предприятий и организаций, внесших особый вклад в развитие отрасли и презентацию своих достижений на агропромышленном форуме, как и зарубежных гостей, золотыми и серебряными медалями. На этот раз таковых было вручено по 150 и тех, и других.

Международная специализированная выставка "Белагро-2025" продолжит работу сегодня, 7 июня, до 16.00. С промежутком в 20 минут от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская" курсируют автобусы №912 и №962, чтобы минчане и гости города сумели без трудностей добраться до площадки самого масштабного сельскохозяйственного форума страны. Вход на выставку свободный, бесплатный, без регистрации.