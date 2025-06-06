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Экономика РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД ОБСУДИЛ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ РАСШИРЕНИЕ ПОСТАВОК МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ


11:21 09.06.2025

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси состоялась деловая встреча специалистов внешнеэкономической деятельности с начальником управления перспективных рынков Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Султаном бен Муфридж Абусенейном, находящимся в Беларуси с рабочим визитом в рамках участия в международной выставке «Белагро-2025».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, стороны отметили значительный рост двустороннего товарооборота в сфере продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. По итогам 2024 года он увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом. Основные позиции экспорта из Беларуси — сухое обезжиренное молоко, молочная сыворотка, рапсовое масло. При этом уже в первом квартале 2025 года сохраняется положительная динамика.

Минсельхозпрод активно работает над расширением доступа белорусской продукции на саудовский рынок. В частности, ведётся процесс получения разрешения на поставки мяса птицы и изделий из него. Система контроля производства говядины и мяса птицы в Беларуси получила одобрение со стороны саудовской стороны.

Для реализации поставок продукции конкретных предприятий в Реестр Саудовской Аравии направлены анкеты отечественных производителей. Также завершена инспекция белорусских заводов, по её результатам ОАО «Белхаляль» получил сертификат аккредитации. Это означает, что халяльные сертификаты Беларуси будут признаваться в странах Персидского залива на весь спектр продовольственной продукции — молочные, мясные и рыбные товары, кондитерские изделия.

На встрече была подчеркнута заинтересованность Беларуси в наращивании поставок молочной продукции, а также в выходе на рынок с высококачественной халяльной мясной продукцией. Белорусская сторона обратилась к представителю Саудовской Аравии с просьбой оказать содействие в ускорении регистрации необходимых документов.

Встреча стала важным шагом на пути углубления торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Саудовской Аравией в аграрной сфере.
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