Наша задача – поддержать молодых мам, помочь им раскрыть свой потенциал в бизнесе Об этом заявил 6 июня 2025 г. заместитель директора Департамента по предпринимательству Руслан Неверович в интервью радиопередаче «Семейная программа» Первого Национального канала, посвященном организации и проведения в стране конкурса «БизнесМАМА», цитирует пресс-служба Минэкономики.

«Главная цель конкурса – помочь мамам с маленькими детьми реализовать свои бизнес-идеи, ведь именно в этот жизненный период они часто задумываются о новых профессиональных возможностях.

Наша задача поддержать женщин, дать им уверенность в собственных силах и возможность раскрыть свой потенциал в бизнесе» – отметил в беседе с журналистами Руслан Неверович.

Замдиректора Департамента по предпринимательству подробно рассказал о существующих мерах и механизмах поддержки малого и среднего предпринимательства, уделил особое внимание инициативам, направленным на помощь тем, кто только начинает свой бизнес.