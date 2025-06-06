Александр Лукашенко 7 июня принял участие в церемонии открытия в Минске Национального футбольного стадиона. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главе государства было кратко доложено о реализации проекта и перспективах эксплуатации стадиона. Акцент был сделан на том, что эта площадка построена в соответствии с требованиями международных футбольных организаций ФИФА и УЕФА, и уже начата процедура по получению необходимых аккредитаций. Матч молодежных сборных Беларуси и Китая, сыгранный в день открытия, является тестовым для этого. На нем собрались 33 тыс. зрителей.

Глава государства выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину, а также всем китайским партнерам за возведение этого объекта - самого большого и современного футбольного стадиона Беларуси, сочетающего национальные традиции и передовые инженерные решения. Особые слова признательности белорусский лидер адресовал китайским футболистам и болельщикам: "Мы сделаем все, чтобы вам в Беларуси понравилось!"

"Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - подчеркнул президент.

Национальный футбольный стадион соответствует самым высоким мировым стандартам.

"Надеюсь, в недалеком будущем наряду с товарищескими играми, матчами национального чемпионата мы сможем принимать здесь официальные международные встречи и наслаждаться выступлением лучших футболистов мира", - добавил Александр Лукашенко.

К открытию стадиона минчане благоустроили прилегающий парк имени 50-летия Великого Октября и обновили инфраструктуру стадиона "Трактор". Таким образом, этот зеленый уголок столицы буквально за пятилетку превратился в современный спортивный квартал для любителей активного отдыха, заметил Глава государства.

На церемонии также присутствовали и китайские партнеры. Как отметил заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР, вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн, реализованный проект является примером политического доверия и глубокой дружбы между народами Беларуси и Китая.

Чжан Цзяшэн упомянул про недавний успешный визит Александра Лукашенко в Китай. "Лидерами наших стран достигнуты важные договоренности о дальнейшей интенсификации китайско-белорусских отношений, создан новый прочный фундамент для устойчивого и долгосрочного сотрудничества", - сказал представитель китайской стороны.

В торжественной обстановке Чжан Цзяшэн передал Главе государства символический ключ от стадиона, а Президент в свою очередь вручил ключ белорусским спортсменам, которые поблагодарили за появление в столице объекта, который позволит футболистам тренироваться, развиваться и добиваться высоких результатов.