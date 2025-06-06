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Экономика РБ


В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ МИНСКА В 2025 ГОДУ КАПРЕМОНТ ВЫПОЛНЯТ В 15 ДОМАХ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 127,4 ТЫС. КВ.М.


09:43 09.06.2025

В 2025 году в Советском районе Минска капитальный ремонт будет выполнен в 15-ти домах общей площадью 127, 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал минского ЖКХ.

В мае завершились обновления по следующим адресам: ул. М. Богдановича, 58, 68��ул. Гамарника, 15.

В июне планируется ввести в эксплуатацию дом: ул. Гамарника, 26

В третьем квартале сдадут восемь жилых домов: ул. М. Богдановича, 143, 147; ул. Мирошниченко, 11, 49; пр. Машерова,14; ул. Смолячкова, 12, 14; ул. Краснозвёздная, 11.

А в четвертом квартале закончится капремонт по трем адресам: ул. М. Богдановича, 139/а; ул. Мирошниченко, 27, 53.
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