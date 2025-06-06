Экономика РБ

ВО ФЛОТЕ БЕЛАВИА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ АВИАЦИИ ТИП ВОЗДУШНЫХ СУДОВ - AIRBUS A330-200

17:02 06.06.2025 Во флоте «Белавиа» появился абсолютно новый для белорусской авиации тип воздушных судов — Airbus A330-200. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика. AIRBUS A330-200 это возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты.