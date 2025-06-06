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Экономика РБ
ВО ФЛОТЕ БЕЛАВИА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ АВИАЦИИ ТИП ВОЗДУШНЫХ СУДОВ - AIRBUS A330-200
17:02 06.06.2025
Во флоте «Белавиа» появился абсолютно новый для белорусской авиации тип воздушных судов — Airbus A330-200. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
AIRBUS A330-200 это возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты.
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