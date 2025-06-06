Минск ежедневно потребляет 435 тыс кубометров воды. Об этом сообщает Telegram-канал Минского ЖКХ.

Если эту воду разлить по железнодорожным цистернам, то они выстроятся примерно на 85 километров – это чуть больше, чем расстояние от Минска до Молодечно (79 км),

Чтобы в столичные квартиры попадала полностью очищенная питьевая вода, специалисты УП "Минскводоканал" круглосуточно следят за ее качеством.

Качество воды контролируется на всем пути ее движения — от водоисточника до конечного потребителя.

Забор проб выполняется 7 дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Параллельно с лабораторным контролем качество воды отслеживается с помощью онлайн-приборов, которые проводят измерения и позволяют иметь актуальную информацию о качестве воды в режиме реального времени.