А1 продолжает реализовывать инициативы по повышению цифровой грамотности. В рамках информационной кампании #Подумайте5секунд, направленной на защиту от кибермошенничества, а также проекта #яонлайн в территориальном центре социального обслуживания Центрального района Минска прошло обучающее занятие по кибербезопасности для людей старшего возраста.

Во время мероприятия участники узнали о наиболее распространенных схемах мошенничества, таких как «вишинг» и «фишинг», о том, как распознать фальшивые звонки, и почему важно не сообщать коды из SMS. Сотрудники А1 поделились простыми, но эффективными рекомендациями по цифровой гигиене — от настройки защиты в мессенджерах до создания надежных паролей. Все материалы и советы, как не стать жертвами мошенников, доступны на сайте А1.

Интерактивная часть — тесты и наиболее распространённые случаи мошенничества — позволили каждому на практике закрепить знания и понять, как важно в критический момент взять паузу, прежде чем нажать кнопку «перевести» или «поделиться». Каждый участник получил памятку #Подумайте5секунд с полезными советами по безопасности, а также сертификат о прохождении мастер-класса от А1.

Проект #яонлайн, реализуемый А1 в партнёрстве с Министерством труда и социальной защиты и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), уже более 4 лет помогает людям старшего возраста и людям с инвалидностью уверенно осваивать цифровой мир. С момента запуска инициативы к движению присоединились несколько тысяч волонтёров по всей стране, а образовательные материалы проекта — в том числе специальные путеводители, методические рекомендации и брошюры на ясном языке — распространились по десяткам учреждений системы социальной защиты и стали основой для образовательной работы с широкой аудиторией.

Обучающие встречи, подобные прошедшей в Минске, являются важной частью этого процесса. Они не только помогают людям освоить технологии, но и снижают тревожность, повышают уверенность в себе и дают реальные инструменты защиты от цифровых угроз. А1 продолжает развивать проект #яонлайн, чтобы сделать интернет-пространство доступным, понятным и безопасным для всех — независимо от возраста и уровня подготовки.