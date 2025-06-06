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Экономика РБ


В ЖК «ЗЕЛЕНАЯ ГАВАНЬ» ЭТИМ ЛЕТОМ ОТКРОЮТ ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ 240 РЕБЯТ


14:37 06.06.2025

В Зеленой гавани этим летом откроют первый детский сад «Птичий дом» для 240 ребят. Его оформление посвящено природе – разнообразной фауне заказника «Стиклево».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», здание построено рядом с жилыми домами – можно легко добраться из любой точки квартала. Сейчас в садике завершена черновая отделка. Строители приступили к созданию интерьеров, идеи для которых подсказала природа.

После отделки в садике появится специальная мебель для малышей. Территорию заполнят развивающими игровыми зонами. Фасад украсят декоративные скворечники, а входную группу превратят в птичье гнездышко.

Застройщик бережно отнесся к природе: взрослые деревья на территории детского сада сохранены и органично вписаны в окружающую архитектуру.

«Мы сохранили взрослые деревья вокруг, а игровые площадки и беседки готовы встретить ребят. Дизайн детского сада «Птичий дом» вдохновлен окружающей природой и наполнен успокаивающими природными мотивами. Внутри малышей ждут светлые группы с отдельными спальнями, – отмечают в компании А-100 Девелопмент. – Отдельно хотелось бы заметить, что яркие цвета в интерьере по совету специалистов по дошкольному воспитанию мы использовали в зонах, где дети активно играют или занимаются спортом. Для спален мы выбрали более спокойные и гармоничные цвета».

Концепция детского сада продиктована близостью заказника «Стиклево». Его богатая фауна привлекает редкие и охраняемые виды птиц Беларуси. Архитекторы и дизайнеры черпали идеи из природы, создавая пространство, которое перекликается с окружающей средой. Птицы стали лейтмотивом в оформлении здания.

К осени квартал планируют связать с Колодищами отдельной дорогой. Она в разы сократит путь к Минску.
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