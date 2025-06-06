Организаторы премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025 — портал Belretail.by в партнерстве с БНБ-Банком, группой компаний «А-100 Девелопмент» и компанией hoster.by начали прием заявок от желающих принять участие в профессиональной премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организатора, вот уже в третий раз она отметит лучшие достижения в развитии проектов в области коммерческой недвижимости, жилых комплексов, HoReCa, ритейла, логистики, e-commerce и смежных с ритейлом индустрий в Беларуси.

В этом году оргкомитет расширил список номинаций: помимо уже привычных, награды будут вручаться в категориях «HoReCa, общественное питание» и «Логистика и перевозки». Такое решение объясняется тем, что компании, которые работают в данных направлениях, оказывают существенное влияние как на ритейл, так и на развитие крупных девелоперских проектов.

Конкурсная программа Belarus Retail & Real Estate Awards 2025 охватывает все основные сферы коммерческой недвижимости, ритейла, HoReCa, логистики и смежных индустрий. Также предусмотрено большое количество маркетинговых номинаций, где участники могут представить свои проекты по продвижению брендов. «Вот уже третий раз наш банк с удовольствием поддерживает премию Belarus Retail Real Estate Awards, — рассказала Алеся Фролова, заместитель Председателя Правления БНБ-Банка. — Наш опыт поддержки белорусского бизнеса показывает, что для продуктивной работы компании важно, чтобы комфорт сопровождал организацию во всех аспектах. Комфорт — это сплоченный коллектив, лояльные клиенты, профессиональное банковское обслуживание, стильный офис или торговая точка и, конечно, многое другое. Мы разделяем эти ценности, и потому активно и ответственно работаем и с компаниями из сегмента коммерческой и жилой недвижимости, и с тем бизнесом, который прибегает к их услугам. И поддержка премии для нас — логичное продолжение нашего стремления обеспечивать этот самый комфорт».

Одна из главных целей премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025 — повышение качества организации и развития бизнеса во всех заявленных направлениях, а также обеспечение коммуникации, обмена опытом и знаниями между участниками рынка.

«Надежная инфраструктура — основа для роста как в сфере недвижимости, так и в цифровой среде, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы ежедневно работаем с задачами масштабирования и стабильности в контексте IT-инфраструктур, поэтому хорошо понимаем ценность продуманных решений. Они не всегда заметны, но именно они эффективно двигают бизнес вперед. Считаем важным поддерживать инициативы, которые формируют качественную среду для ритейла, недвижимости и городской жизни».

В конкурсной программе остаются и веденные в прошлом году номинации «Жилая недвижимость» и «Корпоративная социальная ответственность»: они вызвали большой интерес со стороны участников. Всего в конкурсной программе премии представлено более 120 номинаций.

«Группа компаний А-100 Девелопмент с огромным удовольствием поддерживает Премию Belarus Retail & Real Estate Awards 2025, — отметила директор А-100 Девелопмент Светлана Цвирко. — Мы развиваем инновационные подходы в строительстве и управлении недвижимостью — от концепции до реализации и эксплуатации объектов. И нам особенно приятно, что клиенты ценят наше внимание к деталям, качество и заботу о комфорте их жизни».

К участию в премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025 приглашаются:

● управляющие компании в сферах торговой, офисной и жилой недвижимости;

● владельцы торговых центров, бизнес-центров и торговых сетей;

● логистические операторы;

● владельцы сетей кафе и ресторанов;

● девелоперы и инвесторы;

● агентства недвижимости;

● технологические и инновационные компании;

● консультанты;

● ритейл-бренды из различных категорий.

Экспертную оценку проектам участников в заявленных категориях предстоит дать жюри, сформированному из числа отраслевых экспертов и топ-менеджеров компаний, работающих в области коммерческой и жилой недвижимости, бизнеса, потребительского рынка, маркетинговых услуг, медиа-персон, лидеров мнений, блогеров, представителей СМИ.

Заявки на участие в конкурсной программе принимаются до 15 августа 2025 года включительно. Информацию о критериях, которые необходимо учесть при подготовке презентации проектоа, можно получить из описания каждой номинации на сайте премии. Участники могут подавать свои проекты сразу в несколько номинаций. Участие в конкурсной программе премии бесплатное.

Победители и лауреаты будут объявлены в сентябре этого года на торжественной церемонии, которая пройдет 26 сентября.

Накануне церемонии, 25 сентября, пройдет Belarus Retail & Real Estate Forum, на котором эксперты рынка члены жюри расскажут об актуальных тенденциях развития рынка коммерческой и жилой недвижимости, ритейла, HoReCa, оптимизации и продвижения бизнеса в отраслях. Также будут представлены наиболее успешные практики, реализованные в Беларуси за последние два года.

Все подробности о премии, условиях участия, критериях оценки и составе жюри можно найти на официальном сайте — Retailawards.by.