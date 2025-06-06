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Экономика РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,8%
12:41 06.06.2025
В январе-апреле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $9 080,3 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-апреля 2024 г. на 6,8%.
Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт увеличился на 1,7% до $3 113,8 млн., импорт на 9,6% до $5 966,5 млн.
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