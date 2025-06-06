В январе-апреле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $9 080,3 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-апреля 2024 г. на 6,8%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт увеличился на 1,7% до $3 113,8 млн., импорт на 9,6% до $5 966,5 млн.